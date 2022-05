80 Stände bei Neuauflage des Kunsthandwerkermarktes

Mardorf (r/tma). Viele Stände mit nachhaltigen Einzelstücken und Upcycling-Ideen sind bei der Neuauflage des Kunsthandwerkermarktes an Himmelfahrt, 26. Mai, von 11 bis 17 Uhr auf dem Aloys-Bunge-Platz dabei.

Etwa 80 Anbieter laden zum Schauen, Stöbern und Kaufen von handgefertigten Unikaten ein. Ergänzt wird der Markt um ein kleines, hochwertiges Gastronomieangebot.

„Die ganze Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) und besonders das Mardorfer Team freuen sich riesig, dass die Veranstaltung im Herzen Mardorfs wieder stattfinden kann“, äußert Nina Vanessa Bergmann, Prokuristin der SMT. „Für die Neuauflage haben wir viele neue Stände akquirieren können, freuen uns aber auch sehr über das Interesse der Kunsthandwerker, mit denen wir teilweise schon seit über zehn Jahren zusammen arbeiten.“

Die kleinen Stände verteilen sich über den Aloys-Bunge-Platz vor der Tourist-Information und reichen vom Dorfgemeinschaftshaus bis zum Gemeindehaus. „Bei der Neuauflage des beliebten Marktes haben wir uns einiges Neues einfallen lassen“, so Bergmann. Für Familien mit Babys gibt es einen Raum im Haus des Gastes, in dem in Ruhe gestillt werden kann. Für Kinder stehe neues Spielgerät und ein Kinderkarussell bereit. Das Mardorfer Heimatmuseum ist ebenfalls geöffnet. Um 10.30 Uhr findet eine kurze Andacht in der kleinen Christus-Kapelle statt.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung sind auf der Internetseite unter www.steinhuder-meer.de einsehbar.

