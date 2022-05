Bezirktitel für Herschel und Bansa

Auf zu den Deutschen Meisterschaften

Erfolgreiche Bezirksmeisterschaftsteilnehmer: Laura Bansa (v.li.), Pia Börner, Dennis Kannemacher, Björn Herschel, Katharina Hinz und Nele Stalder.

Neustadt (r/os). Mit drei Titeln, etlichen Podestplätzen und vielen Bestleistungen sind die Sprinter des TSV von den Bezirksmeisterschaften aus dem Weserberglandstadion in Hameln zurückgekehrt.

Nach seinen Kreistiteln über 100 Meter und 200 Meter war Björn Herschel auch bei der Bezirksmeisterschaft nicht zu schlagen. Mit schnellen 11,44 Sekunden sicherte er sich den Titel über 100 Meter. Auf seiner Paradestrecke den 200 Meter lief es noch besser. Die 22,76 Sekunden bedeuteten nicht nur den Titel, sondern bei Gegenwind eine erneute Steigerung seiner in der vergangenen Woche aufgestellten Bestleistung. Auf Rang zwei kam Dennis Kannemacher mit einer 23,41 Sekunden ins Ziel.

Einen weiteren Titel für den TSV Neustadt holte Laura Bansa über 200 Meter. Sie steigerte ihre Bestzeit deutlich auf 28,04 Sekunden und lag damit klar vor den Kontrahentinnen. Gemeinsam mit Katharina Hinz, Nele Stalder und Pia Börner lief sie mit der 4x100-Meter-Staffel zu einer neuen Bestzeit in 52,41 Sekunden auf den zweiten Platz. Hürdensprinterin Katharina Hinz steigerte im Vorfeld bereits ihre Bestzeit über die 100 Meter Hürden auf 17,79 Sekunden. Nele Stalder freute sich die 200 Meter mit 27,92 Sekunden endlich wieder unter 28 Sekunden zurückgelegt zu haben. Auch Pia Börner, die 28,30 Sekunden benötigte, legte eine erneute Leistungssteigerung auf die Bahn.

Björn Herschel hatte insgeheim wohl schon länger mit der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften geliebäugelt. Die Gewissheit, als die Qualifikationsnorm dann erreicht war, brachte neben großer Freude auch eine gewisse Erleichterung mit sich.

Mit seinen Bestzeiten über 100 Meter (11,37) und über 200 Meter (22,76) hat er sich für die am 26. Mai in Duisburg stattfindenden Deutschen Hochschulmeisterschaften qualifiziert. Damit geht ein lang gehegter Wunsch des Lehramtsstudenten der Leibniz Universität Hannover, der für das Training drei bis vier Mal in der Woche von seinem Wohnort Hannover nach Neustadt pendelt, in Erfüllung. Herschel betreibt bereits seit seinem sechsten Lebensjahr Leichtathletik beim TSV Neustadt. Seine Leidenschaft für den Sprint hat er so richtig im Jugendalter entdeckt. Dann kamen zwei harte Corona-Jahre, in denen er keinen einzigen Sprint absolvierte. „Hoch motiviert und mit klaren Zielen“, so Trainer Christoph Adam, ging es dann im November 2021 in die Vorbereitung auf die Sommersaison. „Spätestens im Rahmen der Testläufe im Trainingslager war dann klar, dass mit ihm zu rechnen ist. Dass Björn mit seinen 21 Jahren eine Bestleistung nach der anderen aufstellt, zeigt uns, dass unser Ansatz einer langfristigen Leistungsentwicklung der richtige Weg ist“, so der Trainer.

