Endlich wieder an Pfingsten: Gartenfestival Herrenhausen

5 x 2 Freikarten zu gewinnen

Hannover (r/os). Vom 3. bis 6. Juni, also am angestammten Termin über Pfingsten, findet wieder das Gartenfestival Herrenhausen statt. Geöffnet ist Freitag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr sowie am Montag von 9 bis 18 Uhr an den Herrenhäuser Gärten.

Inmitten der traumhaften Gartenanlage in Hannover erwarten die Aussteller wieder Liebhaber von Blumen und Stauden, von Garten und Lebensart sowie von Dekoration und Leckereien. Viele Stände bieten ein breites Angebot für Naturbegeisterte, Feinschmecker und Lifestyle-Fans. Der Juni mit seiner zarten Blütenpracht bildet den besten Rahmen für eine herrlich unterhaltsame und informative Auszeit. Zwischen Pflanzenraritäten, Strandkörben und Kunstobjekten schmecken frischer Flammlachs oder ein fruchtiger Drink besonders gut und machen Lust auf Sommer.

Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder bis 17 Jahre frei. Informationen auch unter www.gartenfestivals.de oder Telefon 0511/35379670.

Zusammen mit den Gartenfestival-Machern von Evergreen verlost die Neustädter Zeitung 5 x 2 Freikarten für das Event. Wer gewinnen möchte, sendet bis Montag, 23. Mai (Eingang), eine E-Mail mit dem Stichwort Gartenfestival an gewinnen@neustaedter-zeitung.de. Eine Telefonnummer für die mögliche Gewinnbenachrichtigung muss angegeben sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unsere Gewinnspielregeln finden Sie unter https://www.neustaedter-zeitung.de/artikel/12178.html

