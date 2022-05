Rehkitze werden wieder per Drohne aufgespürt

Nabu kauft weiteres Fluggerät

Neustadt (r/tma). Die Kitzrettung des Naturschutzbundes hata uch im Stadtgebiet wieder begonnen. ist wieder am Start. Der Nabu hat dafür sogar eine zweite Drohne vom Typ „Mavic 2 Enterprise“ angeschafft, mit der die Jungtiere in Feldern durch eine höhere Auflösung bei der Wärmebildkamera noch leichter aufgespürt werden können. Weil die abzusuchenden Flächen in 50statt in 20 Metern Höhe überflogen werden können, halbiert sich nun die Einsatzzeit pro Wiese.

Jäger und Landwirte die eine Kitzrettung buchen möchten, sowie Interessierte die Lust haben sich zu engagieren melden sich per E-Mail an Kitzrettung@nabu-neustadt.de. Die Rettung ist weiterhin kostenlos.

