Evensen ab heute Blitzerstandort

Zurück an ihrem ersten Standort: "Karin" blitzt ab heute in Evensen.

Evensen (os). An der Landesstraße 191 im Zuge der Evenser Straße kommt der städtische Blitzeranhänger ab heute wieder an seinem ersten Standort zum Einsatz. Ab dem Vormittag wird Tempo 50 überwacht.

Die beiden nächsten Karin-Blitzerpunkte - gleichzeitig schon wieder die letzten im Mai - sind ab dem kommenden Mittwoch in Schneeren an der L 360 innerorts (50 erlaubt) sowie vom 31. Mai an in Bevensen an der Alpestraße, gleichzeitig Landesstraße 191, wo ebenfalls innerorts 50 Stundenkilometer vorgeschrieben sind.

Ausgabe-Nr. 1210 vom 21.05.2022