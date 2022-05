Feuerwehr-Kommando freut sich über mehr Einsatzkräfte und Nachwuchs

2.011 Mitglieder: Anstieg vor allem in Jugend- und Kinderfeuerwehren

Stadtbrandmeister Torben Klingemann (v. li.) und Brandabschnittsleiter Lars Schwieger befördern den stellvertretenden Stadtbrandmeister Christian Brandt zum Hauptbrandmeister. Foto: Maibaum

Neustadt (tma). Normalerweise tagt das Stadtkommando der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Stadtgebiet im Februar, durch eine Verschiebung konnte das Treffen nun jedoch wieder in Präsenz stattfinden.

Stadtbrandmeister Torben Klingemann öffnete gleich mit guten Neuigkeiten: Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise konnte die Feuerwehr weiter wachsen - eine Seltenheit in ländlichen Regionen. Mit 1.283 Einsatzkräften sind 40 mehr dabei als noch 2020, davon sind 200 Frauen, ebenfalls ein Anstieg. Auch die Jugendfeuerwehr hat sich mit 355 Mitgliedern vergrößert, die Kinderfeuerwehr hat diese mit gleich zwei Neugründungen und 373 Nachwuchs-Brandschützern sogar überholt. Insgesamt wurde mit 2.011 Mitgliedern sogar ein neuer Meilenstein erreicht.

„Das ist natürlich ein starkes Stück“, freut sich Klingemann, auch wenn die Arbeit für die Stadt damit nicht leichter werde. Ein für die Verwaltung unangenehmeres Thema dürften jedoch Fahrzeugbeschaffungen sowie Neubauten von Gerätehäusern sein. Drei Vehikel wurden im vergangenen Jahr in Betrieb genommen, mehr als doppelt so viele sind in Planung. „Wenn man das grob überschlägt sind wir da im Millionenbereich“, so der Stadtbrandmeister.

Finanziell unangenehm werden wohl auch ein Neubau des Gerätehauses Dudensen sowie des Stützpunktes in Mandelsloh. Dringender Bedarf besteht zudem auch in Bordenau, Borstel, Esperke sowie Scharrel/Metel, wo ein gemeinsamer Standort gefunden werden muss.

Die Stadt sehe die finanziellen Belastungen genau an, „das heißt natürlich nicht, dass wir bei der Feuerwehr streichen“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst in der Sitzung. Die Kameradschaft sowie Mitgliederzahlen bei der Stadtwehr würden die Kosten für neue Fahrzeuge einfacher verschmerzen lassen. „Es gibt viele andere Regionen in Niedersachsen, die Nachwuchsprobleme haben und die Feuerwehrautos gar nicht voll kriegen“, so Herbst.

Letztere waren nun auch wieder häufiger unterwegs. Im Vergleich zum eher ruhigen Vorjahr gab es 2021 489 Einsätze und die meisten Brände der vergangenen acht Jahre. Auch die Einsatzzahlen der Notfallseelsorger sind wieder angestiegen, wie Pastor Tim Kröger berichtet. Nur die Lehrgänge bleiben durch viele Restriktionen auf einem niedrigen Niveau.

Bei mehr Einsätzen ist auch verstärkt die Zusammenarbeit mit der Polizei gefragt. „Wir haben sehr viele neue junge Kollegen begrüßt“, sagt Kommissariatsleiterin Anja Beermann. „Es kommt jetzt immer wieder die Frage auf, wie wir die Zusammenarbeit besser gestalten können.“ Sie freue sich außerdem über den reichlichen Feuerwehr-Nachwuchs: „Ich bin selbst Kameradin in einer kleinen Ortsfeuerwehr, da fehlen Mitglieder.“

