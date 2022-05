Die Corona-Lage am Mittwoch: Die erwartete Datenkorrektur

Neustadt (tma). Genau wie so oft in den vergangenen Wochen wurde ein wichtiger Wert vom vergangenen Dienstag wieder nach unten korrigiert. So gab es nicht zwei, sondern einen Corona-Toten im Stadtgebiet. Insgesamt sind so 61 Fälle mit Covid-Zusammenhang registriert.

Weiterhin berichtet das Gesundheitsamt der Region von 39 positiven Tests im Stadtgebiet - ein Anstieg. Damit sind seit Pandemiebeginn 12.333 (+39) Fälle bekannt. Von ihnen sind 11.803 (+68) Menschen genesen. Aktuell als "infiziert" gelten nun 469 (-28) Menschen im Stadtgebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner sinkt auf 490,6 (-22,1).

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 436,7 (-37,3). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz fällt auf 6,5 (-0,5), die Intensivbehandlungs-Quote steht weiterhin bei 2,5 Prozent (-0,2).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1210 vom 21.05.2022