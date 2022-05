Betrüger versuchen mit Lotto-Inkasso Kasse zu machen

Scheindrohungen sind unhaltbar - keinesfalls zahlen

Komplett anderer Name und griechische Bank: Solche Überweisungsträger sollten potentielle Betrugsopfer einfach wegwerfen. Foto: r

Auch an dem angeblichen Zahlungsbefehl stimmt nichts - inklusive der Hauptforderung. Foto: r vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Es ist wie bei so vielen Betrugsmaschen: Mit harten Sanktionen wird - vor allem auch zeitlich - Druck aufgebaut. Seit dem vergangenen Jahr tauchen immer wieder Schreiben von falschen Inkasso-Firmen und Anwaltskanzleien auf, die im Namen der „Deutschen Gewinner Zentrale Lotto 6-49“ Forderungen aus angeblichen Telefonverträgen geltend machen wollen. Die mitgelieferten Zahlungsträger lauten meist auf ausländische Banken und ganz andere Empfänger als die jeweilige Firma oder Kanzlei. Auch in Neustadt tauchen derzeit solche Schreiben auf, dieses Mal lauten die Überweisungsträger auf C. Gilmas, dessen Konto bei einer griechischen Bank geführt wird. Zuletzt warnte die Verbraucherzentrale Brandenburg vor dieser Art von Betrugsversuch.

Bester Rat: Auf keinen Fall irgendetwas überweisen. Die Schreiben dürfen getrost im Papierkorb landen. Die angedrohten Sanktionen wie Eintragung in Schuldnerverzeichnisse, Vollstreckungsbescheid, Bankpfändung - sogar von Sozialleistungen - oder den Besuch des Gerichtsvollziehers, wird es nicht geben.

Der mitgelieferte Zahlungsbefehl, der jetzt einer Neustädterin ins Haus flatterte, ist nur scheinbar vom „Obergerichtsvollzieher“ genehmigt, aus dem angeblich offenen Betrag von 198,13 Euro wurden mit Zinsen und Gebühren 315,73 Euro. Einen gewissen Sinn für Ironie beweisen die Verfasser allerdings: Der als „amtlicher Hinweis“ zitierte Paragraph 286 des Bürgerlichen Gesetzbuches setzt auch eine Leistungserbringung voraus, bevor jemand in Verzug gerät. Das scheitert allerdings schon an der nicht vorhandenen Lotto-Firma.

Gerichtsvollzieher kommen im Übrigen persönlich, wenn eine Vollstreckungstitel vorliegt. Sie können sich auch mit einem offiziellen Dienstausweis der Justizbehörden ausweisen. Kann jemand das nicht, sollte er nicht eingelassen werden.

