Die Corona-Lage am Dienstag: Zwei Todesfälle

Neustadt (tma). Die Daten am Dienstag waren in der Vergangenheit nicht immer zuverlässig und wurden korrigiert, doch die niedrigen Neu-Infektionen halten mit 30 positiven Tests weiter an. Etwas vorsichtiger sollte mit zwei neuen Todesfällen umgegangen werden, von denen das Gesundheitsamt der Region berichtet. Seit den ersten Fällen werden somit 62 Corona-Tote im Stadtgebiet gezählt.

Damit sind seit Pandemiebeginn 12.294 (+30) Fälle bekannt. Von ihnen sind 11.735 (+36) Menschen genesen. Aktuell als "infiziert" gelten wieder 497 (+2) Menschen im Stadtgebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner steight leicht auf 512,7 (-8,8).

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 474 (-26,4). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz fällt auf 7,0 (-0,4), die Intensivbehandlungs-Quote steht weiterhin bei 2,7 Prozent (-0,2).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

