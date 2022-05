Karin überwacht am Kindergarten

Mandelsloh (r/os). 30 Stundenkilometer dürfen an der Wiklohstraße (Kreisstraße 306 von Mandelsloh nach Lutter) gefahren werden, Grund ist die Kita, aber auch der Parkplatz der Grundschule mit der Turnhalle. Die Einhaltung dieses Tempolimits wird vom heutigen Dienstag an wieder mit dem städtischen Blitzeranhänger überwacht. Ab dem Vormittag wird "Karin" eingerichtet.

Weiter geht es am Freitag, 20. Mai, an der Evenser Straße/Landesstraße 191, wo Tempo 50 erlaubt ist. Danach zieht "Karin" nach Schneeren weiter, wo an der L 360 auf Höhe der Mühle auch noch einmal der Ortsbereich beginnt und damit 50 Kilometer pro Stunden vorgeschrieben sind.

