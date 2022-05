Dorfflohmarkt bot wenige Stände und zog wenig Besucher

Initiatorin Hapke ist enttäuscht, macht aber weiter

Edith Knop präsentiert ihr eigene Brottasche, die mindestens 65 Jahre alt ist. Sohn Frank hat sie in der Kindheit ebenfalls verwendet, doch die Enkelkinder haben daran kein Gefallen.

Laderholz (sub). Nachdem voriges Jahr im September beinahe das gesamte Dorf ein einziger Flohmarkt war, gab es am vergangenen Sonntag in Laderholz insgesamt nur zwölf Stände zu besuchen. Initiatorin Renate Hapke war etwas enttäuscht, aber nicht mutlos. „Im September hat dritte Haushalt seine Waren angeboten“, berichtete sie. Vor vier Jahren hatte sie erstmals die Idee, einen Dorfflohmarkt zu planen. „Da hatte ich einfach mal Lust zu, das zu organisieren. Und so bin ich von Haus zu Haus gegangenen, um zu hören, wer denn mitmachen würde“, sagte die 76-jährige. So geschah es auch dieses Mal, dennoch war die Resonanz nicht so groß wie erhofft. Woran es lag, vermochte die Laderholzerin nicht zu sagen. „Zumindest gab es am Bauernhofkindergarten frisch gebackene Waffeln und Livemusik von Markus Schuster“, resümierte sie. Optimistisch plant sie einen zweiten Flohmarkt im September. „Der Termin hat sich bewährt und da werden bestimmt wieder mehr mitmachen“, sagt sie zuversichtlich.

