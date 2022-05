Polizei sucht Hinweise zu Einbruch und Zusammenstoß mit Kind

Neustadt (r/tma). In eine Lagerhalle am Weenser Damm wurde am Samstag, 14. Mai, schon sehr früh um 1.36 Uhr eingebrochen. Unbekannte stemmten die Tür auf und unternahmen wenig später die Flucht. Eine spontane Fahndung der Polizei war nicht erfolgreich, Diebesgut konnte ebensowenig gefunden werden.

Gegen Mittag kam es dann an der Wunstorfer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem siebenjährigen Kind. Die 20-jährige Fahrerin war mit ihrem weißen BMW in Richtung Wunstorf unterwegs, als der Junge von der gegenüberliegenden Seite zwischen zwei verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen auftauchte. Die Fahrerin konnte zwar noch abbremsen, ein Unfall war allerdings nicht mehr zu verhindern. Der Junge wurde nur leicht verletzt im Krankenhaus versorgt.

Die Frist für den Versicherungsschutz seines E-Scooters hat ein 24-Jähriger am Nachmittag an der Landwehr verpasst. Polizeibeamte stoppten ihn wegen des nicht mehr aktuellen Kennzeichens und starteten ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Kurz vor Mitternacht wurde eine 49-jährige Mardorferin an der Mardorfer Straße gestoppt. Sie räumte sofort Alkoholkonsum ein, den die Beamten anhand von geöffneten Bierflaschen im Innenraum bestätigen konnten. Ein Atemalkoholtest ergab 0,94 Promille. Anschließend ging es für die Fahrerin noch zur Blutprobe.

Hinweise können Zeugen beim Kommissariat unter Telefon 05032/9559-115 abgeben. Die Polizeistation Mandelsloh ist unter 05072/772080 erreichbar.

