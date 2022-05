Karin zurück in der Kernstadt

Neustadt (os). Zum ersten Mal im Mai kommt der städtische Blitzeranhänger von heute an in der Kernstadt zum Einsatz. Ab dem Vormittag steht „Karin“ an der Nienburger Straße, gleichzeitig B 442. Dort sind 50 Stundenkilometer erlaubt.

Die beiden nächsten Kontrollpunkte in diesem Monat liegen wieder im Nordkreis. Vom 17. Mai an wird das Messgerät an der Wiklohstraße (K 306) nahe Kita und Sporthalle postiert, dort gilt Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit. Die Evenser Straße/Landesstraße 191 ist wieder ab 20. Mai dran, dort dürfen 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden.

