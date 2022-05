Morgen wird die Fahne gehisst

Neustadt (r/os). Mit dem Hissen der Stadtfahne auf dem Erichsberg geht die Kernstadt am morgigen Samstag um 13 Uhr ins „Scheiten“. Damit beginnt, erstmals eröffnet vom Kommandeur Dirk Frese, die heiße Phase vor dem Schützenfest, auf die alle Beteiligten seit dem letzten Volksfest 2019 warten mussten. Traditionell begleiten die Bärenmusik und Böllerschüsse den symbolischen Startschuss. Gefeiert wird dann vom 10. bis 12. Juni.

Bereits seit einigen Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Spielmannszüge üben seit Ende April wieder in der freien Natur und auch die Führungsgruppen der Kompanien arbeiten ihren Aufgabenplan ab.

Direkt im Anschluss beginnt das Wertungsschießen auf die Scheiben im Schützenhaus. Dort kommt erstmals die elektronische Trefferanzeige zum Einsatz. Die Schießzeiten in den kommenden vier Wochen sind immer samstags von 14.30 bis 19 Uhr sowie an den Sonntagen und Pfingstmontag von 10 bis 13 und 14.30 bis 19 Uhr.

Im Anschluss an das Fahnehissen trifft sich die 3. Kompanie um 15 Uhr am Schützenhaus zum Kompanienachmittag. An den darauffolgenden Samstagen treffen sich die übrigen Kompanien in der Reihenfolge 4., 1., 2. Kompanie ebenfalls um 15 Uhr sowie der TSV am Pfingstsonntag um 11 Uhr.

Der Vorverkauf für das Herrenessen am 10. Juni und das Festessen mit Damen am 12. Juni hat laut Presseoffizier Gunnar Hergt große Nachfrage. Karten können unter www.neustadter-schuetzengesellschaft.de reserviert werden. Für die Königsparty am Sonntagabend sind Karten ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.

