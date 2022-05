Brutaler Einbrecher muss drei Jahre und zwei Monate in Haft

Richter: „... einer alten Dame den Lebensabend ruiniert“

Der brutale Einbrecher schirmte sich mit einer Akte ab, nachdem er in Handfesseln in den Gerichtssaal geführt worden war.

Neustadt (os). Leise aber mit fester Stimme berichtete eine 89 Jahre alte Seniorin, was ein Einbrecher ihr am 13. Oktober im eigenen Haus an der Apfelallee angetan hatte. Wie er sich auf sie gekniet und ihr dabei vier Rippen gebrochen hatte. Wie er so stark an ihrem Bein riss, um sie zu fesseln, dass sie vor Schmerzen gellend schrie. „Das war das Schlimmste in meinem Leben. Ich habe nicht geglaubt, dass ich lebend davon komme“, berichtete das 1,59 Meter kleine und 48 Kilogramm leichte Opfer, das seinem Peiniger hilflos ausgeliefert war.

Das Schöffengericht hatte den 40-jährigen Murat B. am Montag zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt - und war damit knapp über den Antrag der Staatsanwaltschaft gegangen. In der Urteilsbegründung sagte Richter Dr. Patrick Jaap, gerade die enormen Auswirkungen auf das Opfer (siehe auch Kasten) hätten zu dem Urteil geführt. Ein Schöffengericht kann maximal vier Jahre Haft verhängen. Dabei half dem brutalen Einbrecher die Tatsache, dass er bei zwei versuchten Einbrüchen nichts mitgenommen hatte. Wäre er wegen schweren Raubes angeklagt gewesen, hätte die Mindeststrafe bei fünf Jahren gelegen.

Der Angeklagte hatte frühzeitig ein Geständnis abgelegt, um dem Opfer die Aussage zu ersparen. DNA-Spuren an der Kordel, mit der er die Bewohnerin hatte fesseln wollen, wären aber auch Beweis genug gewesen.

Am Tatabend hatte der Neustädter, der nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt wohnte, erst geklingelt und geklopft. Sein späteres Opfer verhielt sich ruhig, dann splitterte die Terrassenscheibe und der Einbrecher stand vor ihr. Er hatte ihr eine Stofftasche entgegengehalten und mit den Worten „ich habe nichts, du brauchst nichts“ von ihr „Gold da rein“ gefordert. Den Tipp auf das Edelmetall soll er von einer dem kriminellen Clanbereich zugerechneten Familie bekommen haben. Aus Angst um seine Kinder, Schwester und Mutter sagte er selbst dazu jedoch nichts.

Murat B. hatte sein Opfer dann mit der Hand im Nacken vor sich her durch das Haus geschoben. Die Seniorin bot ihm laut Anklage 1.800 Euro Bargeld an, doch der Einbrecher war auf Gold fixiert. Im Erdgeschoss warf er die damals 88-Jährige auf den Fliesenboden und verletzte sie schwer. Dann fiel der Satz „ich kann das nicht“, wenig später war er geflüchtet - ohne Beute. Das Opfer schleppte sich zur Nachbarin und ließ die Polizei alarmieren.

Nachdem ein weiterer Einbruchsversuch ins Gebäude festgestellt wurde, stellten die Ermittler eine Falle. Kameras und Alarmsystem wurden installiert - mit Erfolg. Nur drei Wochen nach der ersten Tat brach der 40-Jährige erneut ein, wenig später nahmen ihn Neustädter Polizeibeamte in der Küche des Hauses fest. Er war deutlich alkoholisiert, reagierte auch aggressiv. Der Neustädter ist seit langer Zeit Drogenkonsument, hat hohe Schulden. Seit der Festnahme sitzt er in Untersuchungshaft, seine beiden Kinder werden von der Schwester betreut.

Rechtskräftig ist das Urteil bisher nicht. Eine Entscheidung für oder gegen Revision oder Berufung gab der Verteidiger auf Wunsch seines Mandanten nicht bekannt.

Weißer Ring begleitet Opfer - Seniorin kann nicht mehr im Haus leben

Nebenklagevertreter Marco Burkhardt brachte es auf den Punkt: „Meine Mandantin hat den 2. Weltkrieg erlebt, aber das hier war das Schlimmste für sie.“ Die Tat wirkt für sie noch immer nach. „Ich habe mein Zuhause verloren“, sagte sie im Zeugenstand. Leben kann sie in dem Gebäude nicht mehr, die bleibende Angst lässt das nicht zu. Die körperlichen Folgen sind weitgehend ausgestanden, leichte Atemprobleme sind nach den Rippenbrüchen geblieben. Psychisch wiegt das Verbrechen schwerer nach. Sie ist deshalb auf Medikamente angewiesen und hat nun einen Pflegegrad. Deshalb wird sie demnächst in ein Heim ziehen.

Erstmals begleitete der Weiße Ring hier ein Opfer vor Gericht. Ex-Polizist Jürgen Winkler saß während der Zeugenaussage neben der heute 89-Jährigen, um ihr Sicherheit zu geben. Auf Anraten seines Verteidigers verzichtete der Angeklagte auf eine persönliche Ansprache und die Bitte um Entschuldigung für seine Tat.

