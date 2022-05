TSV-Stadtlauf endlich wieder mit Grundschulmeisterschaft

Neustadt (os). Endlich wieder im gewohnten Umfang findet am Sonntag, 22. Mai, der Stadtlauf des TSV statt. Der Verein lädt Läufer aller Leistungsstufen und Altersklassen zum „gemeinsamen Sporterlebnis“ ein. Anders als bei der Corona-angepassten Version im vergangenen September wird es bei der 10. Austragung auch wieder die Grundschulmeisterschaft für das gesamte Stadtgebiet geben. In diesem Jahr heißt der Wettbewerb erstmals Ideenstadtwerke-Lauf. Die Ideenstadtwerke Neustadt finanzieren die Startnummern mit Zeitmesschips für die Erst- bis Viertklässler sowie die Preise. Wie immer gibt es die für die Klassen mit der besten Finisherquote - in jedem Jahrgang 150, 100 und 50 Euro für die drei lauffreudigsten Grundschulklassen.

Bevor die Schüler und einige Kita-Kinder von 12 Uhr an auf die 1,2 und 2 Kilometer langen Strecken gehen, sind aber ab 9.30 Uhr erstmal Jugendliche und Erwachsene über 5 und 10 (10.30 Uhr) Kilometer dran. Zum ersten Mal wird es einen eigenen Start für Walker und Nordic-Walker geben. Ab 10.35 Uhr absolvieren sie 5 Kilometer. Die Strecke führt durch die Innenstadt, an Kleiner Leine entlang, über die Hafenbrücke, ums Schloss, durch den Silbernkamp, um den Krankenhausteich und zurück zur Lindenstraße, die 10 Kilometer-Starter drehen die Runde doppelt. Wegen der Rathaus-Baustelle führt der Weg von der Lindenstraße nach rechts auf die Herzog-Erich-Allee und dann vor der Liebfrauenkirche vorbei in die City.

Der Ideenstadtwerkelauf beginnt um 12 Uhr mit den Viertklässlern, um 12.30 Uhr folgen die Drittklässler (jeweils 2 Kilometer). Start für die zweiten und ersten Klassen ist um 13 und 13.30 Uhr (je 1,2 Kilometer).

Am Nicolaistift gibt es wieder das Fanfest für Bewohner und alle, die bei Klängen des Musikschul-Blasorchesters die Läufer anfeuern wollen. Auf dem TSV-Platz gibt es wie immer Kuchen, Bratwurst, Pommes und Getränke zu extrem kleinen Preisen. Hüpfburg und Bungeerun sorgen für Unterhaltung.

Anmeldungen sind bis zum Vorabend unter tsv-neustadt.net möglich. Wie immer sind Starts bei den Kinderläufen grundsätzlich kostenlos. Die Teilnahme über 5 Kilometer kostet acht, über 10 Kilometer zehn Euro. Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind gegen einen Aufschlag von zwei Euro aber noch möglich.

Wichtig auch für Nicht-Läufer: Entlang der Strecke gibt es wieder einige Einschränkungen in Sachen Verkehr: Die Lindenstraße ist von 9 bis 14 Uhr zwischen Bunsenstraße und Marschstraße für den Autoverkehr voll gesperrt. Auch dort geparkte Fahrzeuge können nicht ausfahren. Bushaltestellen entfallen teilweise. Entlang der Albert-Schweitzer-Straße werden Autofahrer um Rücksicht auf die Läufer gebeten, vor allem bei den Kinderläufen. An der Kreuzung Linden-Straße und Herzog-Erich-Allee sowie an der Leinstraße regeln Polizeibeamte den Verkehr.

