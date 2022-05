Schüler möchten Fahrräder auch für Ukraine-Flüchtlinge aufbereiten

Werkstatt der Leine-Schule benötigt viele Räderspenden

Spenden von Fahrrädern sind in den letzten Jahren zurückgegangen - die Schüler möchten aber auch Ukraine-Flüchtlinge mobil machen. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Schon seit 20 Jahren existiert die Fahrradwerkstatt an der Leine-Schule. Schüler lernen dort in einem Wahlpflichtkurs die Reparatur von Drahteseln jeder Art, die sie vornehmlich für bedürftige Kunden herrichten. Der zuständige Lehrer Markus Miesing ruft nun zu Fahrradspenden auf, damit die Schüler auch Kriegsflüchtlingen gebrauchte Drahtesel abgeben können.

„Ob die Flüchtlinge Bedarf haben, weiß ich nicht“, sagt Miesing. „Aber wir haben aktuell sowieso nur drei Räder im Bestand aus dem wir verkaufen, aber auch an Schüler für Touren verleihen.“ Etwa zehn Räder wünscht er sich dauerhaft vor Ort. So viel waren es etwa auch bei der „Flüchtlingskrise“ 2015. Damals hatten nicht wenige Neuankömmlinge im Stadtgebiet die Chance auf verkehrssichere Vehikel für einen geringen Preis genutzt.

Kapazitäten haben die Schüler, da auch der Reparaturservice, den die Schule öffentlich anbietet, momentan wenig genutzt wird. „Wir hatten jetzt lange Sauregurkenzeit, richtig voll ist es in den letzten Jahren nie gewesen“, berichtet der Lehrer. Die schulzweigübergreifende Gruppe aus Real- und Hauptschülern war teilweise gezwungen, neue Räder anhand ihrer üblichen Checkliste abzuarbeiten. „Dabei macht es trotzdem immer Spaß hier zu arbeiten, mit den Schülern vergeht die Zeit im Flug“, so Miesing im Gespräch mit der Neustädter Zeitung.

Wer ein gebrauchtes Rad spenden möchte, kann sich in einer E-Mail an m.miesing@leine-schule.de wenden. Die Fahrräder jeder Größe sollten mit vergleichsweise geringem Arbeitsaufwand repariert werden können, auch Ersatzteile in gutem Zustand sind willkommen. Generell sollte die jeweilige Spende nach einer Terminvereinbarung bei der Leine-Schule angeliefert und nicht abgeholt werden müssen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1209 vom 14.05.2022