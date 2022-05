Demonstrationen zum Betreuungsnotstand: Wie viel kann die Stadtverwaltung ändern?

Kita-Gesetz, Pandemie und Personalmangel spitzen Situation weiter zu

Vor der Bordenauer Kita haben Eltern, Kinder und Betreuungskräfte am Monstag erstmals demonstriert, bevor es am Donnerstag auf den Marktplatz sowie zur Sitzung des Stadtrates geht.

Bordenau (tma). Ein Besuch der Kita am „Tag der Kinderbetreuung“ durch Bürgermeister Dominic Herbst wurde am Wochenanfang von Eltern, Kindern und Betreuerinnen begleitet, die zu seiner Ankunft gegen den Betreuungsnotstand demonstrierten - als Vorbereitung auf die große Demo am morgigen Donnerstag um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz. Von dort aus soll es später zur Ratssitzung im Feuerwehrzentrum gehen.

Bei der „Vorbereitung“ darauf zeigte sich Herbst gegenüber der Kundgebung („Ohne Kita keine Vita, ohne Hort Job fort“) zwar überrascht, aber auch harmonisch. Er verstehe die Eltern und sehe Gesprächsbedarf, die Termine in den städtischen Kitas seien jedoch nicht als Reaktion auf die Demos und Warnstreiks zu sehen, sondern schon seit Monaten geplant. Dabei hatte er für die Erzieherinnen reichlich lobende Worte sowie einen Präsentkorb vorbereitet.

Als Reaktion auf das Stadtoberhaupt sagte Demo-Organisatorin Tina Küttner spontan: „Es besteht kein Gesprächsbedarf, sondern Leidensdruck.“ Danach bedankte die dreifache Mutter sich aber für den souveränen Auftritt von Herbst: „Es war mutig und gut, sich an uns zu wenden. Wir begrüßen grundsätzlich die Aktion der Stadt auch total.“ Sie drängt aber auf eine schnelle Lösung der Probleme „bevor es uns bald wirklich alle angeht.“ Die Forderungen der Demonstrantrantinnen drehen sich um die Auflösung des Betreuungsnotstandes, durch verstärkten Fokus sowie neue Ideen und Konzepte. Die Eltern wünschen sich zuverlässige Betreuung in Kita und Hort sowie mehr Unterstützung für die Erzieherinnen.

Auch die Stadtverwaltung sieht diese dringenden Probleme, hat die Termine auch daher angestoßen. „Die Arbeit der Erzieherinnen [...] ist unter normalen Umständen schon mit viel Verantwortung und mancher Herausforderung verbunden“, so Herbst in einem Brief an die Kitas. „Während der Pandemie haben Sie Außergewöhnliches geleistet [...].“ Zu der Corona-Krise kommen im Stadtgebiet dann auch noch eine grundsätzlich erhöhte Nachfrage nach Ganztagsplätzen, Personalmangel im ländlichen Bereich - 16 Stellen sind zurzeit vakant - sowie das Niedersächsische Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG). Letzteres ist vor weniger als einem Jahr in Kraft getreten und soll eigentlich die Betreuung qualitativ hochwertiger gestalten. Für die Verwaltung bedeutet es jedoch vor allem eine Verschärfung der Gesamtlage.

„Früher konnten Mütter und Sozialassistenten auch mal mitbetreuen, heute ist das mit dem NKiTaG nicht mehr vereinbar“, sagt Fachdienstleiterin Silvia Voltmer. Dies treffe jetzt auf vakante Stellen und Spitzenzeiten durch Corona. „Da kann eine Stadt Neustadt alleine nicht viel ausrichten.“ Der Bürgermeister verrät aber, er sei mit Amtskollegen in Kontakt, die ähnliche Probleme erfahren.

Nachmittagsbetreuung in Schneeren

Ein Teil der demonstrierenden Elterngruppen will auch einen „konkreten“ Missstand gefunden haben, der „relativ leicht“ von der Stadtverwaltung behoben werden könne. Es geht um die Nachmittagsbetreuuung in Schneeren, die so gut angenommen wird, dass acht Kinder derzeit auf der Warteliste stehen.

„Auf mehrere Nachfragen bei der Stadt Neustadt haben wir Eltern herausfinden können, dass die Betreuungskapazität erweitert werden könnte wenn nur eine Betriebserweiterung bei der RgLSB beantragt werden würde“, schreibt Christine Stadtländer. Die Eltern wünschen sich daher, dass ein Antrag auf Erweiterung der Bedarfs­obergrenze von der Verwaltung eingereicht wird. „Die räumlichen Erfordernisse für eine Erweiterung sind in den Räumlichkeiten der Schneerener Schule bereits gegeben und auch Personalbewerbungen liegen bereits vor“, sind die Eltern überzeugt.

Die Einschätzungen der Eltern zu Räumen und Bewerbern widerlegt Stadtsprecherin Nadine Schley auf NZ-Nachfrage: „Wir haben in Schneeren bereits zum fünften Mal Stellen ausgeschrieben.“ Die Anzeigen waren nicht von Erfolg gekrönt, weshalb eine Erweiterung gar nicht erst beantragt werden könne. Auch die Räumlichkeiten seien grenzwertig - so wird derzeit im Keller gegessen. „Ich kann das aus erster Hand gut verstehen“, sagt Schley zum Elternwunsch. „Aber es ist eine freiwillige Aufgabe der Stadt und wir sind darauf konzentriert unsere Pflichtaufgaben zu erfüllen.“

