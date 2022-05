Vor der Schule wird geblitzt

Erhebliche Verstöße in Amedorf

Otternhagen (os). Bereits seit dem gestrigen Dienstag steht Blitzeranhänger "Karin" vor Grundschule und Kita an der Otternhagener Straße. Tagsüber wird dort Tempo 30 überwacht.

Ab Freitag, 13. Mai, geht es weiter an der Nienburger Straße in der Kernstadt, es folgt eine Geschwindigkeitsmessung in Mandelsloh, wo "Karin" ab 17. Mai hinter der Sporthalle und an der Kita aufgestellt wird.

Am Messstandort Amedorf registrierte der Blitzeranhänger enorme Verstoßzahlen und auch einen Spitzenreiter, der in Fahrtrichtung Welze mit 95 Stundenkilometern fast doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt. 350 Autofahrer waren in diese Richtung zu schnell gefahren. In Gegenrichtung gab es 74 Verstöße, der schnellste mit Tempo 77.

