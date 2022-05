Maskierter Täter versucht Autofahrer auszurauben

Opfer mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Himmelreich (os). Dreister Überfall auf einen 19-Jährigen am Bahnübergang. Ein maskierter Räuber stieg ins Auto und forderte unter Drohung mit einem Messer 500 Euro. Er zwang sein Opfer zu einer Bankfiliale nach Hagen zu fahren, um dort Geld abzuheben.

Gegen 14.30 Uhr hatte der junge Mann in seinem Skoda an der geschlossenen Schranke gewartet - er war zuvor in Richtung Neustadt unterwegs gewesen. Der mit Sturmhaube maskierte Täter stieg plötzlich auf der Beifahrerseite ein. In Gegenrichtung ging es danach zur Bank nach Hagen, unter einem Vorwand rief der Überfallene seine Eltern an. Die alarmierten die Polizei. Bevor die Beamten an der Bankfiliale eintrafen, flüchtete der Unbekannte. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Der etwa 1,75 bis 1,80 Meter große Räuber hat eine dünne bis hagere Statur und soll etwa 20 bis 40 Jahre alt sein. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes langärmeliges Oberteil sowie eine dunkle Hose. Dem Zeugen fiel ein starker Schweißgeruch auf.

Die Kriminalpolizei Hannover hat inzwischen die Ermittlungen wegen eines räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer übernommen und sucht Zeugen des Tatgeschehens. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte über die Telefonnummer 0511/109-5222 an den Kriminaldauerdienst Hannover.

