Seniorin nach Zeugenhinweis schnell gefunden

Neustadt (os). Eine 86 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Montag in einem Pflegeheim in der Kernstadt vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte zunächst mit Streifenwagen nach der Seniorin, am frühen Morgen kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Noch während die Suche lief, meldete sich eine Neustädterin im Kommissariat und berichtete von einer offensichtlich hilflosen Dame vor ihrem Grundstück. Helikopter und Streifenwagen steuerten den Bereich an. Die Beamten stellten schnell fest, dass es sich um die Gesuchte Frau handelt. Vorsorglich wurde sie mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Klinikum gebracht, ist dem ersten Anschein nach aber wohlauf.

Ausgabe-Nr. 1209 vom 14.05.2022