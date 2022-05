„Wir stehen an der Seite der Ukraine“

Verteidigungsministerin besucht das LTG 62

Wunstorf/Poggenhagen (gi). Am Montag besuchte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) das Lufttransportgeschwader (LTG) 62. Sie kam mit einem Hubschrauber geflogen, Oberst Kommodore Christian John begrüßte die Bundesministerin, es kam danach zu einem ersten vertraulichen Gespräch zwischen den beiden.

Am Heimatstandort des A400M (37 Maschinen sind ausgeliefert, 50 werden es insgesamt werden) machte sich die Ministerin ein persönliches Bild von den vielfältigen Aufgaben beim militärischen Lufttransport und von der Leistungsfähigkeit des Geschwaders mit seinen 1.500 Angehörigen, darunter 200 Zivilangestellten. Das LTG stellt mit dem Flugzeug fortlaufend die Versorgung der Einsätze und einsatzgleichen Verpflichtungen der Bundeswehr im Ausland sicher. Das breite Fähigkeitsspektrum zeigte sich nicht zuletzt bei zahlreichen Transporten zur weltweiten Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und bei der militärischen Evakuierung von mehr als 5.000 Menschen im August 2021 aus Kabul. Derzeit leiste der A400M Dienste im Ukraine-Krieg bei der Luftbetankung an der NATO-Ostflanke. Es gab bereits 60 Missionen mit 150 Flugstunden, es wurden 650 Tonnen Treibstoff abgegeben, Empfänger waren 175 Kampfflugzeuge von NATO-Partnern.

Lambrecht hebt die hochprofessionelle Arbeit der Soldaten hervor

Die Ministerin ist bereits mehrfach mit dem A400M geflogen. „Sie finden hochmoderne Rahmenbedingungen am Standort vor“, sagte die SPD-Politikerin. Sie machte sich in Gesprächen mit den Soldatinnen und Soldaten ein Bild von der Ausbildung, erfuhr dabei auch Dinge, die sich noch verbessern könnten. Mit dem A400M sei die Bundeswehr auf einem guten Weg, die anfänglichen Probleme seien behoben, so die Ministerin, der Standort Wunstorf sei von großer Bedeutung.

Die Ministerin machte in ihrem Statement deutlich, dass Deutschland an der Seite der Ukraine stehe, aber: „Wir werden dafür sorgen, dass wir keine Kriegspartei werden. Ich gehe davon aus, dass die Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten und die Lieferung deutscher Waffen auch nicht dazu führt“, so Lambrecht. Allerdings wäre das Entsenden von Soldatinnen und Soldaten in die Ukraine ein klares Zeichen dafür, in den Krieg verwickelt zu werden. Die Ministerin wies auf den Ringtausch von Waffen aus Sowjetzeiten hin. Deutsche Alleingänge werde es nicht geben.

Lambrecht hob auch die Investitionen von 100 Milliarden Euro hervor, damit könne die Bundeswehr gut aufgestellt werden, wie es sein müsse.

Befragt nach einer möglichen russischen Sabotage des Fliegerhorstes, erklärte die Ministerin, sie hätte diese Information auch bekommen, es gäbe jedoch einen hohen Sicherheitsstandard, das Land sei gut vorbereitet.

