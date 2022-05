Stadtführungen starten Samstag

Öffentliche Führungen sind jetzt über die SMT buchbar

Uta Paczkowski (v.li.), Gerhard Reuse, Ulrike Ostermann und Elke Böttcher stehen als Gästeführer bereit. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Die Gästeführer starten wieder ihre regelmäßigen Touren. Los geht es am Samstag, 7. Mai, um 11 Uhr mit einer öffentliche Stadtführung durch die Kernstadt. Sie findet bis Oktober immer am ersten Samstag im Monat um 11 Uhr und jeden dritten Mittwoch im Monat um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist die Tourist-Information in der Marktstraße 5. Die Führung kostet fünf Euro pro Person, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Darüber hinaus bietet das Team verschiedene Themenführungen an. So können Interessierte mit Nachtwächter Cord Hermann durch Neustadts dunkle Straßen streifen. Sprichwörtlich durch Neustadt geht es unter dem Motto „Das schlägt dem Fass den Boden aus!“ Wie diese Redewendungen entstanden sind, soll ein Stadtspaziergang klären. Kitas und Grundschulklassen können bei den Kinderführungen viel Interessantes und Lustiges über ihre Heimatstadt erfahren.

Buchbar sind die Führungen für Gruppen bei der Steinhuder Meer Tourismus (SMT) GmbH oder unter www.steinhuder-meer.de.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1208 vom 07.05.2022