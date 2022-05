Gewerbegebiet: Erschließungsarbeiten sollen in Kürze beginnen

Das Gewerbegebiet soll mit der Fläche „Die langen Äcker“ in Richtung Osten erweitert werden. Bisher wurde diese landwirtschaftlich genutzt. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Die Tiefbauarbeiten für das neue Gewerbegebiet „Die langen Äcker“ sollen „in Kürze“ starten. „Die Liste der an einer Ansiedlung interessierten Unternehmen ist lang und gut gefüllt“, berichtet Steffen Schlakat, Sprecher der Wirtschaftsbetriebe. Das städtische Unternehmen hat die Vermarktung der etwa zehn Hektar großen Fläche, angrenzend an das bestehende Gewerbegebiet Ost, übernommen. Noch stehen allerdings weder Grundstücksaufteilung noch Preise fest. Erst einmal müssten die Kosten für die Erschließung vorliegen, so der Unternehmenssprecher. Im Planungsentwurf werden diese auf knapp 2,4 Millionen Euro beziffert.

Beraten hat der Ortsrat der Kernstadt bereits die Straßennamen im Plangebiet. Zur Konrad-Zuse-Straße im Norden soll es einmündend auf die Amelie-Ubbelohde-Straße im Süden eine Bertha-Sicius-Straße geben.

