Kita-Streik hat geschlossene Einrichtungen zur Folge

Dienstag zweiter Streiktag - bessere Arbeitsbedingungen gefordert

Gehörte am ersten Streiktag schon zu den geschlossenen Einrichtungen: Die Kita in Suttorf. Foto: Seitz

Neustadt (os). Eher geräuschlos ist der erste Streiktag der Mitarbeiter aus dem Bereich frühkindliche Bildung am vergangenen Mittwoch vorüber gegangen.

In städtischen Kitas waren die Eltern nach Auskunft der Verwaltung intern von Schließungen informiert worden, nicht betreut wurde in Bordenau, Dudensen, Helstorf, Poggenhagen, Borstel und Suttorf. Am kommenden Dienstag, 10. Mai, wird wieder gestreikt, dann kann von der Schließung der meisten Stadt-Kitas ausgegangen werden. Die Mitarbeiter fahren gemeinsam nach Hannover zu einer Demonstration. Bisher handelt es sich noch um Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di. Mitte Mai steht die letzte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern an. Gefordert werden bessere Arbeitsbedingungen und eine Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst.

