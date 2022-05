Straffer Zeitplan für die Fahrradstraße

Parkplätze fallen weg - Bürgerbeteiligung beginnt demnächst

„Am Wallhof" wird es künftig weniger Stellplätze geben, wenn die Fahrradstraße wie geplant kommt.

Neustadt (os). Bis Ende 2023 müsste das Projekt „Fahrradstraße durch die Innenstadt“ nicht nur gebaut, sondern auch abgerechnet sein, um die in Aussicht stehende 90 Prozent-Förderung des Landes zu erhalten. Deshalb hat die Verwaltung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten (USFO) am Montag einen straffen Zeitplan vorgestellt. Im Juni soll die Bürgerbeteiligung erfolgen, im September steht die Projektfeststellung an, nach der Ausschreibung soll dann so schnell wie möglich in zwei Abschnitten gebaut werden.

Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass auch Angebote von Baufirmen im Rahmen der kalkulierten Preise eingehen. Bei einem anderen Projekt (siehe Kasten unten) sieht das aktuell anders aus. Deshalb soll auch noch einmal nachgefragt werden, in welchem Rahmen mögliche Preissteigerungen bei der Förderung berücksichtigt werden könnten. In der Mehrzahl der Fälle orientiert sich der Zuschuss an der Kalkulation in der Bewerbung.

Die Fahrradstraße soll sich vom La Ferte Mace-Platz am Rundeel bis zur Ecksteinmühle ziehen. Auf rund 500 Metern hätten Radler dann weitgehend Vorrang. In Teilstücken ist das aufgrund fehlender Breite nicht möglich. Diese werden mit rotem Pflaster besonders gekennzeichnet. Die anderen Teilstücken bestehen aus einem drei Meter breiten Asphaltband mit je einem Meter breiter, flacher Gosse.

Die hohen Fördermittel sollen jetzt genutzt werden, um den Grundstein für eine spätere, attraktive Verbindung bis ins Gewerbegebiet zu legen. Dorthin soll eine Brücke über die Leine in Höhe der Mühle direkt führen, ohne über die hoch frequentierte und zu enge Löwenbrücke zu müssen.

Ohne Einschränkungen ist die Fahrradstraße allerdings nicht zu haben. Im Verlauf gibt es derzeit noch 13 Stellplätze für Autos, von denen nach aktuellem Planungsstand nur zwei erhalten bleiben. Das trifft vor allem den Bereich „Am Wallhof“.

Die Politik soll die Planungsunterlagen bisher - auch auf Nachfrage im Ausschuss - noch nicht erhalten, bat sich das aber nachdrücklich aus, bevor es in die öffentliche Diskussion geht.

