Die Tafel am Limit: Kundenzahlen verdreifachen sich durch Flüchtlingswelle

Lange Wartezeiten - Spenden werden weiter dringend benötigt

Eine lange Schlange vor dem Gemeindehaus hat auch von einigen motorisierten Verkehrsteilnehmern erhöhte Aufmerksamkeit und Geduld abverlangt.

Neustadt (tma). Eine lange Schlange ist nun schon seit einigen Wochen montags vor dem Gemeindehaus St. Peter und Paul zu beobachten. Dort wollen mehr Menschen als je zuvor Lebensmittel bei der Ausgabe der Tafel abholen - und müssen dafür teilweise lange anstehen.

„Ehemals haben wir etwa 60 Haushalte versorgt, jetzt sind es 194“, sagt Jürgen Kassebeer. Zusammen mit Christina Schlicker leitet und koordiniert er rund 66 ehrenamtliche Helfer, die teilweise ähnlich viel Zeit wie in ihren Beruf investieren. Die neuen „Kunden“ sind fast ausschließlich Flüchtlinge aus der Ukraine, unter ihnen auch der gebürtige Marokkaner Said. Er hat Medizin studiert, als Russland vor zwei Monaten angegriffen hat. Nun wohnt er im „Surfer‘s Paradise“ in Mardorf und sucht Arbeit und einen neuen Studienplatz. Von der Tafel hat er, wie viele andere Flüchtlinge, online erfahren und sich angemeldet.

„Das erleichtert den Prozess natürlich“, sagt Kassebeer. Die Kommunikation sei vor Ort aber weniger ein Problem - auch eine jahrelange Tafelkundin helfe oft bei der Übersetzung. „Unsere Kunden sind generell sehr friedlich“, finden die Helfer. „Die Ukrainer sind alle geduldig und stehen in der Schlange.“ Das müssen die in Zeitfenster geordneten Gruppen mit jeweils etwa 100 Personen auch.

Der Prozess bis das letzte Gemüse verteilt ist, zieht sich für die Ehrenamtlichen teilweise bis 17 Uhr hin - „früher hat man manchmal noch gewartet, dass die Zeit umgeht“, sagt er mit einem Lächeln. Selbst investiert der Logistiker etwa 30 Wochenstunden - manchmal ist er selbst im Urlaub noch am Laptop.

Sein System funktioniert, jedoch passen nicht mehr viele Familien hinein, nach einer kleinen Zahl an Plätzen ist bald Schluss. „Was wir machen, wenn die voll sind, weiß ich nicht“, so Kassebeer. Noch nie war die Tafel so ausgelastet, angefangen hat die Organisation vor vielen Jahren mit gerade mal 14 Haushalten.

Seitdem haben sich auch die ehrenamtlichen Gesichter bei der Ausgabe verändert. Aus allen Schichten kommen die Mitglieder des Teams, ihre Beweggründe sind unterschiedlich. „Von Flüchtlingen bis Ruheständlern ist Einiges vertreten“, erzählt Kassebeer. Doch bei den Altersgruppen ist die Auswahl wesentlich kleiner - durchschnittlich sind die Freiwilligen 65 Jahre alt, was auch die stundenlange Arbeit körperlich anstrengender mache. „Die Mitarbeit ist toll“, so Ulla Paczkowski, die Vorgängerin von Christina Schlicker. „Alle identifizieren sich total mit der Arbeit.“ Viele aus dem Team würden ihren Urlaub sogar so planen, dass möglichst wenig Fehlzeiten bei der Ausgabe entstehen.

Doch genauso wenig wie am Engagement der ehrenamtlichen Helfer scheitert der Weiterbetrieb zukünftig wohl an Spenden. „Ich sage immer, die Neustädter sind spendenwütig“, wiederholt der Tafelleiter immer wieder. Zu zwei Dritteln wird das Lager mit Privatspenden gefüllt. Momentan sei das kein großes Problem, auch größere Spenden werden derzeit reichlich überwiesen. So gab es 4.000 Euro von Edeka, 1.000 Euro von Jürgen Stach und 1.500 Euro von einem Geburtstag. „Für die nächste Zeit können wir also nachordern“, ist sich Kassebeer sicher.

Wer Lebensmittel spenden oder die Tafel finanziell unterstützen möchte kann sich auf der Internetseite tafelneustadt.de informieren. Dort werden tagesaktuell besonders dringend benötigte Waren aufgelistet. Darunter sind aktuell etwa Milch, Reis, Gemüse, Obst und Nudeln. Lebensmittel werden samstags von 11 bis 12.30 Uhr sowie montags von 10 bis 12 Uhr entgegengenommen.

20.000 Euro für neuen Lagerplatz

Die Lagerverhältnisse der Tafel beschreibt Jürgen Kassebeer diplomatisch als „nicht optimal“, man müsse immer wieder improvisieren. In der Corona-Pandemie haben die Helfer aus dem Gemeindehaus der katholischen St. Peter und Paul Gemeinde heraus agiert, im September soll der Umzug in das dann fertiggestellte und verkleinerte Gemeindehaus an der Johanneskirche folgen.

Doch dort ist nur ein kleiner Lagerraum für die Tafel vorgesehen - nicht ansatzweise genug, um der gestiegenen Kundenzahl gerecht zu werden. „Wir stellen ein extra Haus mit 15 Quadratmetern an die Ausgabe“, berichtet Kassebeer. Die Kosten dafür betragen allerdings ganze 20.000 Euro - finanziert nur durch die Tafel.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1208 vom 07.05.2022