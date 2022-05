Die Corona-Lage am Donnerstag: Stadt- und Regionsinzidenz fast gleich

Neustadt (tma). So wenige Fälle gab es im Stadtgebiet an einem Donnerstag seit vielen Wochen nicht. Nur 49 positive Tests zählt das Gesundheitsamt der Region Hannover am heutigen Tag. Seit Pandemiebeginn sind nun insgesamt 11.908 (+49) Fälle erfasst. Aktuell gelten davon nur 784 (-23) Menschen als erkrankt, 11.062 (+72) werden - unabhängig von Symptomen - als "genesen" aufgeführt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner fällt weiter auf 592,2 (-70,8). Weiterhin sind 62 Person im Stadtgebiet mit Covid-Zusammenhang verstorben.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell fast gleich bei 592 (-38,5). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steht bei 8,2 (+/-0), die Intensivbehandlungs-Quote steigt auf 3,9 Prozent (+0,4).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1208 vom 07.05.2022