Rasanter Inklusionstag mit Rennkarts und Rollstuhl-Parcours

Eine etwas schnellere Erfahrung auf dem Schulhof

Der siebenjährige Arvid Hintze freut sich, auf dem Schulhof mit einem Gymnastikball im Rollstuhl spielen zu können, unterstützt wurde er dabei von seinen Eltern. Foto: Maibaum

Bordenau (tma). Der Inklusionstag an der Scharnhorstschule war von traditionellem Unterricht weit entfernt und bot Eltern und Schülern die Möglichkeit, gemeinsam mit Kindern mit Behinderung etwa neue Sportarten auszuprobieren.

Verantwortlich dafür zeigten sich Manuela Burow und ihr Mann Mike Burow-Krüger als Teil des vereins „Sport Club ohne Grenzen“. Sie bieten regulär Kartsport für Menschen mit und ohne Handicap an. Zur Grundschule ihrer Tochter brachten sie deswegen auch vehikel mit, die auf Handbetrieb umgebaut wurden, sowie einen Doppelsitzer, mit dem die Schüler sicher von Erwachsenen gefahren wurden. Dabei ging es jeweils so schnell oder so langsam wie gewollt - ein Zeichen wurde dafür vorher vereinbart.

„Die größte Hürde für den Termin waren Sponsoren, nach dem Post in der Facebookgruppe haben die sich aber innerhalb einer halben Stunde gefunden“, so Burow-Krüger. Das Sanitätshaus Felsch aus der Kernstadt hat etwa verschiedene Rollstühle für einen Parcours zur Verfügung gestellt, bei dem Besucher jeden Alters verschiedene Sportarten aus der Perspektive von Personen mit Handicap ausprobieren konnten. Auch Kinder mit Behinderung hatten dabei ihren Spaß.

Der Verein ist nicht das erste Mal an einer Grundschule und sehnt sich auch nach weiteren Möglichkeiten im Stadtgebiet. „Wir versuchen, einmalige Sachen zu schaffen, die die Leute sonst nicht mitkriegen“, so der Vorsitzende Burow-Krüger. Als ihn zwei Schülerinnen mit glänzenden Augen nach einer Fahrt im Doppelkart fragen sagt er: „das ist dann natürlich der Grund.“

