Blitzer rollt weiter in den Nordkreis

Amedorf (os). Von heute an blitzt es wieder höher im Norden des Stadtgebietes - nach mehreren Standorten in der Kernstadt und im Süden. "Karin" wird für die kommenden fünf Tage an der Amedorfer Straße ihren Dienst versehen - und in beiden Fahrtrichtungen die Überwachung der vorgeschreieben Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer überwachen.

Weiter geht es ab 10. Mai in Otternahgen vor Kita und Schule, wo tagsüber 30 Kilometer pro Stunde als Maximaltempo gelten. Dann geht es zurück in die Kernstadt, ab Freitag, 13. Mai, wird der Blitzeranhänger an der Nienburger Straße stehen.

