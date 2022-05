2.775 Euro für die Ukraine-Hilfe erlaufen

Zahlreiche Läufer machten sich in Bordenau für die gute Sache auf den Weg. Foto: (r).

Auch die Jüngsten waren begeistert dabei und drehten Runden auf dem Sportplatz. Foto: (r).

Tänzerinnen des TSV Bordenau sammelten von ihren Zuschauern Spenden ein. Foto: (r).

Bordenau (r/os). „Der Spendenlauf von NeustadtRUN und dem TSV Bordenau für die Ukraine war ein voller Erfolg“, urteilen die Veranstalter. Insgesamt konnten 2.775 Euro an Spenden eingesammelt werden. Zum Lauf der Erwachsenen nahmen etwa 50 Läufer - nicht nur aus der Laufgruppe und dem heimischen TSV - teil, die Strecken zwischen vier und 15 Kilometer absolvierten.

Beim Kinderlauf konnte eine Strecke von 360 Metern um den Sportplatz gelaufen werden. Einige Kinder schafften bis zu 20 Runden und konnten somit für einen großen Spendenanteil sorgen. Die Tanzgruppen des TSV sorgten im Anschluss mit ihren Tanzvorführungen dafür, das noch viele Anwesende weitere Spenden vornahmen.

Die Gesamtsumme wurde an den „Ukrainischen Verein in Niedersachsen“ überwiesen. „Alle waren sich an diesem Tage einig, mit dieser Veranstaltung etwas zur Linderung des Leids in der Ukraine beizutragen“, sagt Mit-Ausrichter Kai-Uwe Ullrich von NeustadtRun. Besonders gefreut hat er sich über ein Team der Lebenshilfe Seelze, das gesammelt an den Start gegangen war. Die Einrichtung wird in Kürze einen Standort in Bordenau einrichten, vorab sollen auf dem ehemaligen Hof aber noch Flüchtlinge untergebracht werden.

