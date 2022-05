Die Corona-Lage am Dienstag: Wenig positive Tests, aber ein Todesfall

Neustadt (tma). Verlässlich sind die Zahlen am Dienstag als Indikator für den Rest der Woche meist nicht, jedoch bleiben die Daten wie über das Wochenende relativ konstant. So berichtet das Gesundheitsamt der Region von nur 29 positiven Tests. Seit den ersten erfassten Zahlen im März 2020 sind so insgesamt 11.790 (+29) Fälle erfasst. Aktuell gelten nur noch 806 (-4) Menschen als erkrankt, 10.922 (+32) werden als "genesen" aufgeführt, aber unabhängig vom vorherigen Auftreten von Symptomen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner fällt weiter auf 671,8 (-72,9). Zudem ist eine weitere Person im Stadtgebiet mit Covid-Zusammenhang verstorben, insgesamt werden 62 Todesfälle gezählt.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 627 (-28,1). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steht bei 8,3 (-0,7), die Intensivbehandlungs-Quote fälltt auf 3,9 Prozent (-0,7).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Ausgabe-Nr. 1208 vom 07.05.2022