Fuß vom Gas vor der Kita

Empede (os). Der Messpunkt ist einer der "Hotspots" im Stadtgebiet - obwohl nur zwischen 7 und 16 Uhr die Einhaltung von Tempo 30 überwacht wird: Die Empeder Straße - gleichzeitig Landesstraße 191 - vor der Kindertagesstätte. Auch von heute an werden dort vermutlich wieder zahlreiche Autofahrer durch "Karin" per rotem Blitz daran erinnert werden, dass ihr Tacho zu viel anzeigt.

Schon am Donnerstag, 5. Mai zieht Blitzer "Karin" weiter und wird dann an der Amedorfer Straße platziert, wo 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Weiter geht es am 10. Mai, dann wieder beim Tempo 30 vor Kita und Grundschule Otternhagen.

