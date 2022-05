Drei Unfälle am Wochenende - Fahrer wirft Macheten ins Gebüsch

Neustadt (r/tma). Gleich zu mehreren Verkehrsunfällen wurde die Polizei am vergangenen Maiwochenende gerufen. Am Samstagvormittag übersah ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer aus der Bordenauer Straße kommend einen Ford Transit, der „Im Sanders-Hoope“ vorfahrtberechtigt in Richtung B 6 befuhr. Auf der Kreuzung kam es so zum Zusammenstoß ohne Verletzungen aber mit einem geschätzten Sachschaden von 15.000 Euro. Der versursachende Mercedes musste abgeschleppt werden.

Wenige Stunden später stießen ein 42-jähriger Rollerfahrer und ein 81-jähriger Audifahrer auf der Wunstorfer Straße zusammen. Nach einem riskanten Manöver, bei dem sie nebeneinander einen Fahrstreifen nutzten, da sich der Rollerfahrer bereits nach links orientierte, kam es zum Zusammenstoß. Der Audifahrer floh anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei konnte ihn allerdings anschließend in seinem Wohnsitz antreffen, die Tat gibt er sofort zu. Zusätzlich stellten die Beamten noch einen Alkoholwert von 0,8 Promille bei ihm fest. Am Roller entsteht ein geringer Sachschaden, verletzt wurde bei dem Zusammenstoß aber niemand.

Ebenfalls am Samstagmittag geriet ein 26-jähriger BMW-Fahrer auf der B 6 in einer Kurve bei Schneeren ins Schleudern, und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Darauf drehte er sich und kam auf der anderen Spur zum Stehen.

Die Polizei berichtet, dass eine Zeugin beobachtete, wie der unverletzte Fahrer schnell zwei Macheten im Gebüsch versteckte. Bei der Unfallaufnahme wurden die Waffen gefunden und bei einem Alkoholtest 1,8 Promille festgestellt. Zudem konnte der Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Dem 26-Jährigen drohen nun Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1208 vom 07.05.2022