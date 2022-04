Einbrecher stehlen wertvolle Uhren und Schmuck

Basse (os). Vermutlich zwei bislang unbekannte Täter, so die Polizei, hebelten am frühen Mittwoch zwischen 1.50 und 2.50 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Basse auf.

Die Räume wurden durchsucht, mehrere hochwertige Uhren und Schmuckgegenstände waren die Beute. Der Eigentümer befand sich zur Zeit der Tat im Urlaub. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird im hohen 5-stelligen Bereich beziffert. Der Tatort wurde durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Hannover aufgenommen. Auswertbare Spuren konnten gesichert werden.

Die Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl in der Polizeiinspektion Garbsen geführt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 05032/9559-0.

