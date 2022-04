Die Corona-Lage am Freitag: Inzidenzwert fällt zum Wochenende deutlich

Neustadt (os). Nach vier Tagen mit zunehmenden Corona-Zahlen fallen die Werte am heutigen Freitag teils deutlich. Am deutlichsten zeigt sich das an der Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner. Sie fiel zurück in den dreistelligen Bereich und wird von der Region Hannover heute mit 994,4 (-156,9) angegeben. Rückläufig ist auch die Zahl aktuell als "erkrankt" geltender Personen mit 834 (-50). Insgesamt waren seit Pandemiebeginn mittlerweile 11.682 (+43) Menschen direkt betroffen. 61 (+/-0) davon starben maßgeblich durch das Covid-19-Virus, 10.787 (+93) werden als "genesen" gemeldet - unabhängig vom vorherigen Auftreten von Symptomen.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 753,0 (-100,4). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steht bei 9,3 (-0,6), die Intensivbehandlungs-Quote steigt auf 4,9 Prozent (+0,3).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1207 vom 30.04.2022