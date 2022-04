Probleme bei Abfuhr von „Gelben Säcken“ - könnte RMG der Auftrag entzogen werden?

Umweltministerium soll Verlässlichkeit und Vergabebedingungen prüfen

Neustadt (tma). Die Kritik an der RMG Rohstoffmanagement GmbH von Anwohnern und Politik hält weiter an. Nachdem die CDU-Regionsfraktion zuletzt den Mangel an Gelben Säcken an den vorgesehenen Ausgabestellen beanstandet hatte, werden die Worte nun noch deutlicher.

Der Abfallentsorger hat zu Beginn des Jahres die „Remondis GmbH“ bei der Abholung der „Gelben Säcke“ in der Region Hannover und damit auch dem Stadtgebiet abgelöst. Doch die Abfuhr ist seit vielen Monaten von Problemen geplagt, der Verpackungsmüll bleibt immer wieder in gesamten Straßenzügen sogar mehrere Wochen stehen.

„Je ausführlicher ich mich mit der Sammlung der Wertstoffe durch RMG [...] beschäftige, desto mehr Zweifel habe ich an der Verlässlichkeit des Unternehmens“, so Rolf-Axel Eberhardt, abfallpolitischer Sprecher der CDU/FDP. „Leider sind die Möglichkeiten der öffentlichen Hand, hier regulierend einzuschreiten begrenzt, da der Vertrag über die Sammlung der Wertstoffe ein privatrechtliches Verhältnis ist und deshalb der kommunale Entsorger aha und wir als Regionspolitik wenig Einfluss an dieser Stelle haben. Wir können aber den öffentlichen Druck erhöhen und hoffen, dass RMG nachbessert.“

Sein Parteikollege Oliver Brandt sowie Wolfgang Toboldt, abfallpolitischer Sprecher der SPD, werden noch deutlicher und fordern eine Überprüfung des Landesumweltministeriums, ob der Auftrag entzogen werden kann. „Die Entsorgungssicherheit ist aus unserer Sicht nicht mehr gegeben“, so Toboldt. Es werde überparteilich - auch die Grünen sind dabei - an einem Strang gezogen, um dies zu ändern.

„Dennoch müssen die Regionsverwaltung und aha jetzt handeln und ihre Erkenntnisse, die zum Zweifeln an der Verlässlichkeit führen, an die Aufsichtsbehörden des Landes und dem Bundeskartellamt melden“, erklärt Brandt. Die Ämter hätten dann etwa die Möglichkeit, die Wettbewerbsaufsicht zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Ausschreibungskriterien eingehalten werden.

Im Stadtgebiet liegt der politische Fokus auf der ausreichenden Versorgung mit „Gelben Säcken“. „In Neustadt und Umgebung fehlen die Gelben Säcke, und die Menschen wissen nicht, wie sie ihren Müll an die Straße stellen sollen. Die bekannten Ausgabestellen werden entweder gar nicht mit Gelben Säcken beliefert oder nicht in ausreichender Anzahl“, so der Neustädter Regionsabgeordnete Stefan Porscha (CDU).

„Der Entsorger RMG ist in der Pflicht und muss genügend Gelbe Säcke zur Verfügung stellen. Und wenn es ihm nicht gelingt, dann muss er dies kommunizieren und erklären. Dazu gehört auch, dass er den Leuten mitteilt, welche Alternativen sie haben. Es kann nicht sein, dass das Problem einfach ausgesessen wird“, sagt Porscha. Seine Fraktion beobachte die Entwicklung und möchte auch den Auftraggeber von RMG informiert wissen. Die Bürger seien genervt und Porscha befürchtet „dass mehr Umverpackungsmüll im Restmüll landet oder gar als wilder Müll in der Landschaft entsorgt wird.“

Schwesterfirma verkauft Säcke

Noch ärgerlicher ist der Mangel an den Ausgabestellen für die Bürger, wenn die Säcke anscheinend ausreichend verfügbar sind. Wer auf der Internetseite der Rohstoffmanagement GmbH nach Verteilstellen sucht, entdeckt weit oben im entsprechenden Abschnitt eine Anzeige von „abfallscout.de“ - einer RMG-Schwesterfirma - in der „Gelbe Säcke“ zum Verkauf angeboten werden. „Es ist ein starkes Stück, das Angebot so zu verknappen, um die Säcke an Unternehmen zu verkaufen“, sagt SPD-Politiker Toboldt. RMG äußerte sich zu dem Thema bei einer NZ-Anfrage erneut nicht.

