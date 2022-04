„Color my Life!“ lädt nach langer Pause zur „Neon Club Night“ ein

Jugend-Veranstaltung war zuletzt 2019 erfolgreich

Bordenau (r/tma). Nach langer Pause, die die Jugendgruppe „Color my Life!“ mit an die Corona-Maßnahmen angepassten Veranstaltungen überbrückt hat, wird nun eine zuletzt vor der Pandemie erfolgreiche Party wieder aufgenommen. Die „Neon Club Night“ findet am Freitag, 13. Mai, auf dem Festplatz statt.

Ab 21 Uhr kann dort ohne Maskenpflicht im Zelt ausgelassen gefeiert werden. Die Party „holt Euch zurück in die Realität und befördert Euch von dort aus direkt in eine andere Galaxie“, wie der Veranstalter wirbt. Gäste werden daher gebeten, sich für das Schwarzlicht bunt anzuziehen und vielleicht sogar zu bemalen.

Dabei sind die von vergangenen Veranstaltungen bekannten DJs „BRANX“, „ZEITLOS“, „Trash Bocks“ und „Die mit dem Bass“. Diese bringen mit ihrem breiten Repertoire einen Musikmix aus EDM, Charts und R&B ins Zelt.

Der Eintritt ist ab 16 Jahren mit Erziehungsauftrag gemäß Jugendschutzgesetz geregelt. Es wird ausschließlich eine Abendkasse geben, die ab 21 Uhr geöffnet ist.Corona-Maßnahmen sind grundsätzlich nicht einzuhalten, ein freiwilliger Selbsttest ist aber eine Option. Alle Gäste, die „Color My Life!“ auf Instagram folgen, und dies vorzeigen, bekommen einen Gratis-Shot.

