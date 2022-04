„Mancher Akku hat die Corona-Pause nicht überlebt“

Modellbauer schippern am Hafen an

Neustädter Schiffsmodellbauer konnten endlich wieder am Hafen „anschippern".

Neustadt (os). Viele Veranstaltungen gab es bisher nicht bei den Modellbauern. „Auch die große Branchenmesse in Düsseldorf fällt wieder aus“, berichtet Presssprecher Ralf Berlip vom Schiffsmodellbauclub. „Da sind wir sonst immer mit einem großen Bus voll hingefahren.“ Auf sein traditionelles Anschippern wollte der Verein aber nicht verzichten. Dazu kamen auch Modellbauer aus umliegenden Städten an den Hafen unterhalb des Schlosses. Die aktuell 30 Mitglieder treffen sich ab sofort bei gutem Wetter immer mittwochs ab 18 Uhr am Krankenhausteich sowie sonntags am Hafen ab 10 Uhr.

Ob sich dabei Publikum findet, aus dem auch Nachwuchs für den Verein kommt, ist offen. „Die Muße, mit viel Feinarbeit zu bauen, bringen nur noch wenige auf“, so Berlip. Die Vereinsmitglieder selbst hatten ihre Fahrtätigkeiten während der Pandemie ebenfalls stark eingeschränkt. „Mancher Akku hat die Corona-Pause nicht überlebt“, so der Sprecher. Auch darüber tauschten sich die Modellbauer am Hafen aus, ließen aber vor allem ihre vielfältigen Boote zu Wasser.

Einfacher machte es sich dabei Jörg Hebecker. Der Stadthagener kam unter anderem mit seinem Amphibienfahrzeug, das ferngesteuert den Weg ins Wasser findet. „Man wird älter, mit diesem muss ich nicht selbst einsetzen“, erklärte er.

