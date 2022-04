Neue Matschküche zum Start nach Corona

Vorstandsmitglieder Ira Odlozinski (v.li.) mit Doreen Dittrich (Kita-Leitung), Johanna Bachmann, Anne Dormann und Marlen Langhans bei der Übergabe.

Helstorf (os). Lange Zeit konnten die Kindergartengruppen „Bärchen“ und „Schäfchen“ sich auch draußen nur aus der Ferne sehen und mussten getrennt spielen. „Nach den jetzt endlich gefallenen Corona-Maßnahmen können alle Kinder wieder unbeschwert spielen und sich unter einander mischen“, sagt Ira Odlozinski. Die Vorsitzende des Kita-Fördervereins und ihre Mitstreiterinnen sind froh, das zum Neustart des gemeinsamen Spielens eine hochwertige und langlebige Matschküche, die speziell für den kommunalen Bereich konzipiert wurde, angeschafft werden konnte.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in der Coronazeit Spenden sammeln und durch die Unterstützer und die Mitglieder das hochpreisige Modulare System finanziell stemmen konnten“, berichtet Odlozinski. „Das ist eine Anschaffung für die nächsten zehn Jahre, weil die Möbel so robust sind.“ Über die tolle Spende vom Förderverein freut sich auch die neue Kita-Leitung Doreen Dittrich. „Die neue Matschküche und Möbel für den Außenbereich wurden vom ersten Tag an sofort bespielt und die Kinder können ihre Kreativität ausleben. Das ist so schön zu sehen, wie die Kinder mit Töpfen, Pfannen oder anderen Gegenständen hantieren und miteinander ‚kochen‘. Wir planen wieder gemeinsame Feste, um die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita zu fördern und freuen uns, wenn der Förderverein nicht nur finanziell, sondern auch organisatorisch und personell unterstützt“, sagt die Leiterin der Einrichtung.

