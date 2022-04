Da Vinci, Botticelli und Michelangelo in Ausstellung weiblich neu definiert

Zwölf Künstlerinnen zeigen 28 Bilder von bekannten Frauen

Die Vhs-Kursteilnehmerinnen um Künstlerin Martina Heger (4. v. li.) zeigen einige ihrer Werke mit unterschiedlichen Stilen, die im Obergeschoss der Geschäftsstelle zu sehen sind. Foto: Maibaum

Neustadt (r/tma). Die erste Kunstausstellung in der neuen Vhs-Geschäftsstelle im Schloss definiert gleich einige der bekanntesten Werke der Kunstgeschichte neu. Etwa Botticellis „Venus“, Da Vincis „Mona Lisa“ und seine „Dame mit dem Hermelin“ wurden von zwölf Künstlerinnen des VHS-Kurses „Freie Malerei“ gleich mehrmals in neuen Stilen dargestellt.

„Jede konnte sich in ihrem Stil eine bekannte Frau aussuchen und frei umsetzen“, sagt die Garbsener Kursleiterin Martina Heger. „Es wurden weibliche Motive in der Vergangenheit oft männlich dargestellt, deswegen sehen die manchmal sehr herb aus.“ Sie verweist auf ein Motiv von Michelangelo. Dessen Arbeiten sind in unterschiedlichen Maltechniken neu interpretiert worden - darunter sind Aquarell, Acryl, Ölpastelle und Mix-Media-Arbeiten.

Es werden Bilder gezeigt von Ingrid Günther, Iris Hübner, Rita Klemz, Sonja Langemeyer, Kerstin Lessing, Angela Marquardt, Ulla Matzke, Sylvia Münkel, Erika Pütter, Marion Schrader, Eva Suffrian und Steffi Völkl.

Die Ausstellung kann grundsätzlich montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr im Schloss besucht werden. Die Vernissage findet am Freitag, 6. Mai, um 15 Uhr mit einer besonderen Führung durch die Ausstellung statt.

