April-Finale in Welze

Blitzer zieht heute um

Welze (os). Den letzten Standort im April für den städtischen Blitzeranhänger mit dem Namen "Karin" bildet ab dem heutigen Donnerstag die Welzer Straße/Landesstraße 191 innerorts in Welze. Dort gelten 50 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit.

Die drei ersten Kontrollpunkte im Wonnemonat sind ab 3. Mai vor der Kita in Empede (30 erlaubt), dort wird nur tagsüber geblitzt, sowie ab 5. Mai in Amedorf (50) und vor Grundschule/Kita in Otternhagen (30).

Bei vorangegangenen Messungen in Suttorf wurden 196 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Neustadt als zu schnell registriert, einer davon mit 82 statt 50 Kilometern pro Stunde. In Richtung Basse waren vor der Kurve deutlich weniger Verkehrsteilnehmer noch stark mit dem Fuß auf dem Gaspedel. Hier gab es nur 26 Verstöße, einer mit Tempo 70.

An der Wunstorfer Straße fiel das Ergebnis ebenfalls sehr unterschiedlich aus. In Richtung Innenstadt blitzte es 177 Mal (Höchstverstoß 81), in Gegenrichtung waren es 38 (65). Nur in eine Richtung war "Karin" an der Königsberger Straße aktiv. Trotzdem gab es 181 Verstöße gegen Tempo 30, der Schnellste mit 55 Stundenkilometern.

