Die Corona-Lage am Mittwoch: Kein Anzeichen weiterer Entspannung

Neustadt (os). Nach der eher positiven Entwicklung in der vergangenen Woche steigt die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner weiter an, heute allerdings nur leicht. Der Wert wird vom Gesundheitsamt der Region Hannover heute mit 1131,4 (+8,8) angegeben. Immerhin gab es nach den drei Toten, die gestern in die Statistik aufgenommen werden mussten, keine weiteren Todesfälle, die maßgeblich auf Corona zurückzuführen sind, ihre Zahl bleibt mit 62 gleich. Insgesamt waren nach heutigem Stand 11.553 (+66) Personen direkt betroffen, die Region meldet aktuell 871 (-34) als "infiziert" geltende Menschen im Stadtgebiet innerhalb der Quarantäne. Neu-Infektionen gibt es seit gestern 69 in der Statistik, drei örtliche Korrekturen machen den Unterschied aus. Bisher genesen sind 10.621 Betroffene.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 900,7 (+19,9). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steht bei 10,3 (-0,4), die Intensivbehandlungs-Quote sinkt auf 4,5 Prozent (-0,4).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1207 vom 30.04.2022