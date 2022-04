Ortsrat lädt Wahlhelfer aus der Kernstadt zur Gästeführung ein

Ortsbürgermeisterin Melanie Stoy und ihr Stellvertreter Willi Ostermann (re.) hoffen, wie auch Gästeführer Gerhard Reuse, auf viele Rückmeldungen von Wahlhelfern. Foto: Gade-Schniete

Neustadt (dgs). „Als Zeichen der Anerkennung“ möchte der Ortsrat alle Wahlhelfer aus der Kernstadt zu Gästeführungen durch die Innenstadt einladen. Die Kommunal- und die Bundestagswahl im vergangenen Jahr habe die Stadt vor große Herausforderungen gestellt, heißt es in dem Schreiben des stellvertretenden Ortsbürgermeisters Willi Ostermann an die 168 Wahlhelfer, das von der Stadtverwaltung weitergeleitet wurde. „Wir möchten die von Ihnen geleistete Arbeit würdigen“, so Ostermann weiter. Gerhard Reuse freut sich als einer der Gästeführer bereits auf die Touren. Es soll durch die Innenstadt und entweder rund um das Schloss Landestrost oder am Erichsberg entlang gehen. „Auch Einheimische sagen uns oft ‚Das hab ich noch nie gesehen“ oder ‚Das wusste ich gar nicht‘, berichtet Reuse von seinen Erfahrungen. Alle interessierten Wahlhelfer können noch bis zum 12. Mai einen Termin für eine Stadtführung vereinbaren.

Ausgabe-Nr. 1207 vom 30.04.2022