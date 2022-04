Fahrzeugbrand und Unfall innerhalb weniger hundert Meter

Eilveser Feuerwehrleute hatten den Brand eines Kombis am Aschenkrug schnell gelöscht. Foto: Seitz

Der Kleinwagen eines Eilvesers war von Schneeren kommend frontal gegen einen Ampelmast auf der B 6 gekracht. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Eilvese (os). Gleich zwei Einsätze innerhalb einer kurzen Strecke der B 6 haben am heutigen Dienstagabend Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst beschäftigt.

Gegen 19.15 Uhr war ein brennender BMW-Kombi in Höhe Aschenkrug gemeldet worden. Dessen in Richtung Nienburg unterwegs gewesener Fahrer konnte das Fahrzeug trotz Rauchentwicklung noch auf das Gelände eines Baumaschinenverleihs lenken, so blieb die Bundesstraße weiter befahrbar. Die Ortsfeuerwehr Eilvese löschte den Kombi innerhalb kurzer Zeit, zu retten war der Wagen jedoch nicht mehr. Die Flammen hatten im Motorraum begonnen und sich teilweise ins Wageninnere gefressen.

Noch während die Löscharbeiten liefen, rückte einer der beiden Streifenwagen ab. Wenige hundert Meter weiter an der Abzeigung zur L 360 war ein Kleinwagen aus bisher ungeklärter Ursache von Schneeren kommend frontal gegen den Ampelmast zwischen den beiden Fahrtrichtungen geprallt. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht, wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr auf der Bundesstraße war nur kurzfristig eingeschränkt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1207 vom 30.04.2022