Karin wechselt heute an die Waldbühne

Otternhagen (os). Der städtische Blitzeranhänger wechselt zwar nicht ins Bühnenfach, wird aber heute in die Nähe des gleichnamigen Freilichttheaters an der Straße "An der Waldbühne". Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer.

Das April-Finale bestreitet "Karin" dann an der Welzer Straße, gleichzeitig Landesstraße 191, im Welze, wo ebenfalls 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden dürfen. Die Mai-Standorte folgen in Kürze.

Ausgabe-Nr. 1207 vom 30.04.2022