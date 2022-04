Robby bringt das Neustädter Land zurück auf Betriebstemperatur

... und auch der Handschlag ist schnell wieder da

Bis auf vereinzelte Masken im Publikum sieht das Robbyzelt zum Bühnenprogramm so gut gefüllt aus wie zu besten Zeiten. Foto: Seitz

Auf dem Außengelände war die Bundeswehr mit den beiden Luttmerser Bataillonen auf großer Fläche vertreten und lockte viele Besucher an. Foto: Seitz

Glücksräder gehen immer: Einige Stände im Zelt boten dieses Spiel an und konnten sich bei mehr oder weniger hochwertigen Preisen allesamt nicht über mangelnden Zuspruch beschweren. Foto: Seitz

Bei der Tischlerei Strecker war Gefühl in Arm und Fingerspitzen gefragt. Das Gewicht einer Holzplatte sollte möglichst genau geschätzt werden. 10.800 Gramm war das korrekte Ergebnis, ein Teilnehmer mit 10.999 lag am dichtesten dran. Gleich drei weitere tippten auf 11.000 Gram, deshalb legte Hartmut Strecker noch einen weiteren Preis auf, damit niemand bei gleichem Tipp leer ausgehen musste. Foto: Seitz

Eröffnungsrednerin Maike Bielfeldt (li.) und Schirmherr Dominic Herbst beim Anstoß für den Robbylino-Cup, an dem in diesem Jahr allerdings nur zwei Grundschulen teilnahmen. Foto: Seitz

Für Kinder gab es jede Menge zu tun auf der Robby. Und wenn die Hände nicht mehr ausreichten, um die zahlreichen Werbegeschenke zu fassen, tat es auch mal die Kapuze. Foto: Seitz

Durch die Blume gesprochen: Die stellvertretende Regionspräsidentin Ute Lamla (re.) im Gespräch mit Neustadts Klimaschutzmanagerin Wendy Pfeil. Foto: Seitz

Mariensee (os). Das Zahlenspiel der Robby-Macher von der Nordkreis-Initiative (NKI) im Titel der Wirtschaftsschau am vergangenen Wochenende - „35 +2“ - nahm Schirmherr und Bürgermeister Dominic Herbst in seiner Rede gern auf. Durch einfach Addition kam Herbst treffend auf 37 - die durchschnittliche Körpertemperatur des Menschen. „Keine Unterkühlung und keine Fieberkurve“, hatte das Stadtoberhaupt festgehalten und dem Robby-Team für den Mut gedankt, mit der beliebten Lokalmesse das Neustädter Land zurück auf Betriebstemperatur zu bringen. 80 Aussteller hatten auf etwas reduzierter Zeltfläche, aber einem gleich großen Außengelände viele Besucher angelockt. Die wenigsten Anwesenden trugen Masken, scheinbar hatten die immer noch hohen Infektionszahlen aber auch nur wenige vom Robby-Besuch abgehalten.

Eröffnungsrednerin Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Hannover (IHK), schlug in die selbe Kerbe wie Herbst. Zwei Corona-Jahre seien zwar nicht spurlos an Gesellschaft und Wirtschaft vorüber gegangen, aber der Zusammenhalt habe die Pandemie überstanden. Jetzt gelte das Motto: „Runter vom Sofa und rein in die Lokale und Vereine“, aber auch „die Läden vor Ort unterstützen. Bielfedt lobte ebenfalls die Entscheidung, die Messe kein drittes Mal ausfallen zu lassen. Händler, Dienstleister und (potentielle) Kunden konnten sich bei der Robby endlich wieder einmal in die Augen schauen. Auch das Lächeln war ohne Maske wieder direkt zu sehen und nicht nur an der Augenpartie erkennbar. Für NKI-Sprecher Markus Heumann ein Teil des Erfolgsrezeptes dieser ersten „Nach-Corona-Robby“.

„Ich hatte das Gefühl, dass grundsätzlich alle gut gelaunt waren“, so Heumann. „Die Aussteller sind zufrieden, dann sind wir es auch“, bilanzierte er nach der abschließenden Runde über Zelt und Außengelände. Nach seinen Gesprächen mit Firmen, Vereinen und Verbänden verdichtete sich der Eindruck zweier gut besuchter Tage. „Vor allem der Samstagnachmittag hatte mehr Publikum als sonst“, so der NKI-Sprecher.

In seiner Rede zur Eröffnung hatte er die Hoffnung auf eine neue Normalität angesprochen. Noch von vor Corona bahnte sich eines aber schnell den Weg zurück zwischen die Menschen auf der Robby: Der Handschlag zur Begrüßung war fast überall wieder der kontaktlosen Begrüßung gewichen.

Robby-Macher suchen Verstärkung

„Die positive Welle“ der gelungenen Robby möchte NKI-Sprecher Markus Heumann intensiv nutzen, um Verstärkung für den Vorstand und das Handwerkerteam zu gewinnen. Letzteres ist vor allem bei Auf- und Abbau gefragt. Robby-Urgestein Friedrich (Fitz) Suhr, nach wie vor im Vorstand aktiv, hat bereits seinen nahenden (Teil-)Rückzug angekündigt. Die NKI-Führung ist aber bereits seit mehr als drei Jahren auf weniger Schultern verteilt als zuvor. Heumann möchte nun zurück zu alter Personalstärke, ist auch „guter Dinge, dass das funktioniert“.

Nach der Ankündigung einiger Aussteller, im nächsten Jahr zu pausieren, hatte er auch einen Zwei-Jahres-Rhythmus „in den Raum geworfen“. Vorerst wird das bei den Robby-Machern aber kein Thema, „erst wenn deutlichere Signale kommen“.

Ausgabe-Nr. 1207 vom 30.04.2022