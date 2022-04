Die Corona-Lage am Montag: 189 weitere Fälle - Inzidenz wieder vierstellig

Neustadt (os). Das Wochenende hat dem Stadtgebiet noch einem einen vierstelligen Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner gebracht. Dieser steht am heutigen Montag bei 1.047,5 (+187,9), so das Gesundheitsamt der Region Hannover. Die Zunahme entspricht fast der Zahl der Neuinfektionen seit Frteitag: 189 direkt Betroffene kamen hinzu, dadurch steigt deren Gesamtzahl seit Pandemiebeginn auf 11.420. Aktuell werden 901 (+37) Menschen als "infiziert" betrachtet, liegen also zwischen positivem PCR-Test und Ende der Isolationszeit. Bisher genesen sind laut Statistik 10.460 (+152) Personen. Maßgeblich an Corona gestorben sind 59 Menschen.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 851,8 (+93,9). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steht bei 10,5 (+0,1), die Intensivbehandlungs-Quote steigt auf 4,9 Prozent (-0,5).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

