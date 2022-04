Reh auf der B 6 löst Auffahrunfall mit vier Verletzten aus

Vier Insassen der beiden schwer beschädigten Fahrzeuge wurden verletzt, glücklicherweise nicht so schwer wie zunächst angenommen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Bordenau (os). „Allein das Reh blieb unbeschadet und flüchtete zurück in den Wald“, schreibt die Polizei. Das Auftauchen des Tieres aus der B 6-Fahrbahn zwischen Dammkrug und Frielingen hatte indes erhebliche Folgen. Der Sonntag hatte gerade begonnen, als kurz nach Mitternacht ein 32-Jähriger das Tier vor seinem VW Touareg auftauchen sah. Mit seiner Beifahrerin war er in Richtung Hannover unterwegs gewesen, bremste stark und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. In einem dahinter fahrenden VW Sharan konnte dessen 34 Jahre alter Fahrer aber nicht mehr rechtzeitig ausweichen und traf das SUV noch mit etwa einem Drittel Überdeckung. Danach schleuderte der Van in die Mittelleitplanke.

Zur Rettung der Insassen alarmierte Feuerwehren aus Neustadt, Eilvese und Osterwald mussten nicht mehr eingreifen, leuchteten aber die Unfallstelle aus. Die zunächst als schwer eingestuften Verletzungen von drei Betroffenen stellten sich nach erster Behandlung als nicht so schwerwiegend dar, so nannte die Polizei letztlich vier Leichtverletzte als Unfallbilanz. Neben den beiden Insassen des SUV waren auch Fahrer und Beifahrerin im Sharan betroffen, ein dort mitfahrendes Kind blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mindestens 50.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße blieb in Richtung Hannover bis kurz vor 2 Uhr voll gesperrt.

