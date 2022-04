Höchstleistungen sind zentrales Thema beim Frühlingsempfang

Neustadt (os). Eigentlich begrüßen die beiden Luttmerser Bundeswehr-Bataillone und die Stadtverwaltung im Januar das neue Jahr mit geladenen Gästen - eine der vielen Veranstaltungen mit längerer Corona-Pause. Am Donnerstagabend fand nun als Ersatz ein „Frühlingsempfang“ im Schloss statt.

Neben vielen Vertretern aus Vereinen, Verbänden, Wirtschaft, Politik und Verwaltungen waren erstmals auch erfolgreiche Sportler geladen, um mit Stadtsportpreisen ausgezeichnet zu werden. Zwar weilt die Olympiasechste Jolyn Beer aus Bordenau derzeit bereits im Trainingslager für weitere Karriere-Höhepunkte, ihre Ehrung wird nachgeholt. Mit Fiona Heidemann aus Schneeren konnte aber eine zweifache Deutsche Meisterin im Rudern (wir berichteten) geehrt werden. Sie erhielt den Wölper Pfennig in Silber.

„Spitzenleistungen sind kein Zufall, sondern immer das Ergebnis erfolgreichen Handelns. Spitzenleistungen bedürfen daher neben Talent auch Disziplin, Motivation und vor allem Leidenschaft und Gemeinschaft“, hatte Bürgermeister Dominic Herbst in seiner Rede gesagt und damit nicht nur auf den Leistungssport gezielt.

„Sicher ist: Wer zurückrudert, der entfernt sich vom eigentlichen Ziel“, so Herbst, der festhielt, man müsse sich an neue Situationen immer wieder anpassen. „Dafür braucht es Menschen wie Sie, welche die neuen Situationen in den letzten Jahren und Monaten in vielfältiger Weise erfolgreich gemeistert haben und auch weiterhin meistern werden.“ Als Beispiel nannte er unter anderem das Impfzentrum. Hier gehörte Neustadt ebenso zu den ersten Kommunen regionsweit wie bei der Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine ganz aktuell. Auch die Vorreiterrolle Neustadts beim kommunalen Glasfaserausbau hatte das Stadtoberhaupt im Sinn beim Thema Höchstleistungen.

„Mitglieder der Bundeswehr, der Stadtverwaltung, der Wirtschaft, der Bürgerschaft, der Vereine, der Feuerwehren und vieler Institutionen, die Neustadt so attraktiv und lebenswert machen“, lobte Herbst ausdrücklich, besonders auch die Feuerwehren.

Zugleich versuche sich Neustadt in diesem Jahr an der Normalität: Robby, Schützenfest Neustadt, Stadtmeisterschaft im Fußball, Jubiläen wie 100-jähriges Jubiläum Schützenverein Dudensen oder 100 Jahre TSV Bordenau werde es geben. Er verwies auf zahlreiche Großprojekte im Bereich Kitas und Schulen, aber auch in weiteren Bereichen - nicht zuletzt das Rathaus.

„Stärke entsteht durch Zusammenhalt“, rief er zum gemeinsamen Handeln auf. Ausdrücklich bezog er dabei die Bundeswehr ein. „Einerseits ist die Bundeswehr Partner, andererseits aber auch willkommener Gast in unserem Neustädter Land. Ich möchte deshalb die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und der Stadt in Zukunft stärken. Die ersten Gespräche mit dem neuen Kommandeur Oberstleutnant Bolanz sind vielversprechend und positiv.“

Militärangehörige sollten sich in Neustadt wohlfühlen und sich als Teil der Gemeinschaft sehen. „Dafür möchte ich Ihnen heute allen symbolisch die Hand reichen.“ Die nahm Oberstleutnant Malte Bolanz, vom Panzergrenadierbataillons 33 gern an. Der Kommandeur kündigte zudem an, dass seine Soldaten künftig als Bürger in Uniform auch wieder präsenter im Stadtbild werden sollen.

Weil Austausch und persönliche Kontakte immer noch beste Grundlage für Gemeinschaftlichkeit bilden, erreichten die Anwesenden in diesem Fach nach den Reden ebenfalls Höchstleistungen.

